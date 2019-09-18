باكستان ترفض السماح لطائرة رئيس وزراء الهند باستخدام مجالها الجوى

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رفضت باكستان، اليوم الأربعاء، طلب الهند بفتح مجالها الجوى أمام طائرة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى فى رحلته المتجهة إلى ألمانيا خلال أيام.

وقال وزير الخارجية الباكستانية شاه محمود قريشى - حسبما نقلت قناة جيو نيوز الباكستانية، - "إنه تم إبلاغ المفوض السامى الهندى بالقرار الباكستانى بعدم السماح لطائرة مودى باستخدام المجال الجوى الباكستاني خلال توجهه إلى ألمانيا فى 21 من سبتمبر الجارى وخلال عودته فى 28 من الشهر ذاته".

وأضاف قريشى، فى بيان مصور، "أنه بالنظر إلى الأوضاع فى كشمير وما تنتهجه الهند من عنف وعداء، فقد قررنا عدم السماح لطائرة رئيس الوزراء الهندى بالمرور".