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انطلاق الموتمر الإقليمى الثالث للصحة العامة بالرياض

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:25 م
انطلاق الموتمر الإقليمى الثالث للصحة العامة بالرياض الصحة ارشيفية
وكالات

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انطلق أمس برنامج المؤتمر الإقليمي الثالث للصحة العامة، الذي ينظمه المجلس الصحي السعودي في فندق الهوليدي إن القصر، بعقد ٢٢ جلسة وورشتي عمل وأكثر من ٧٠٠ مشارك .
 
وأوضح رئس لجنة البحوث العلمية للمؤتمر ومقيم البوسترات البحثية الدكتور يعقوب نيازي أن المؤتمر يضم جميع القطاعات الصحية في المملكة، حيث يناقش الصحة العامة وتقييم ما طرح ورفع مستوى الخدمة واختيار المواضيع عن طريق اللجنة العلمية أو عن طريق المشاكل التي تطرح في الإعلام أو على مستوى الفرد والمجتمع، مشيراً إلى أن البوسترات العلمية يتم تقييمها من قبل اللجنة .

المجلس الصحي السعودي

البحوث العلمية

الإعلام

البوسترات العلمية

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