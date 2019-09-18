انخفاض أسهم أوروبا مدفوعة بتراجع شركات السلع الفاخرة

رويترز

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مدفوعة بتراجع شركات السلع الفاخرة، بينما يظل الحذر ينتاب المستثمرين بشأن القيام برهانات كبيرة قبيل خفض متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجع سهم مجموعة ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة نحو 5%، مما شكل أكبر ضغط على المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية، بينما تراجع سهم سواتش 2.4% بعد مذكرة سلبية بشأن الشركة صادرة عن يو.بي.إس.

وتراجع المؤشر القياسي الأوروبي 0.1 % مع انخفاض أسهم الشركات المدرجة في باريس بالقدر الأكبر.

ومن المقرر أن ينشر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بيانه بشأن السياسات، إذ من المتوقع أن يخفض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة للمرة الثانية هذا العام، على الرغم من انقسام عميق في آراء واضعي السياسات بشأن الحاجة إلى الخفض.

وتصدر سهم شركة المرافق الفرنسية إي.دي.إف قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر ستوكس 600 ليرتفع قرابة 3%، بعد أن قالت الشركة إنه لا حاجة لإغلاق أي من مفاعلاتها النووية في الوقت الحالى عقب اكتشاف مشكلات في لحامات.