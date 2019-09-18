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انتخابات الإمارات.. السير الذاتية لمرشحين المجلس الوطنى بالموقع الإلكترونى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:01 م
انتخابات الإمارات.. السير الذاتية لمرشحين المجلس الوطنى بالموقع الإلكترونى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى
محمد عبد المجيد

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أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أنها حمّلت السير الذاتية للمرشحين لعضوية المجلس الوطنى الاتحادى على الموقع الإلكترونى للجنة، وذلك فى إطار سعيها لتعزيز معرفة الناخبين بمرشحى المجلس الوطنى الاتحادى، وتمكينهم من التعرف إلى قدراتهم وخبراتهم.
 
و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، بينت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن إضافة السير الذاتية للمترشحين على الموقع الإلكترونى، من شأنه أن يسهم فى التحفيز على إيجاد نوع من التفاعل بين الناخبين والمرشحين والتعرف إلى الخبرات والمؤهلات التى يتمتعون بها، وبما يسهم فى تمكين الناخب من التعرّف إلى كفاءات كل مرشح واختيار من يرونه أهلاً لتمثيلهم فى المجلس الوطنى الاتحادى.
 
وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات، طلبت من الراغبين فى الترشح لعضوية المجلس الوطنى الاتحادى إرفاق السير الذاتية الخاصة بهم مع طلبات الترشح، كإحدى الوثائق المطلوبة وغير الملزمة لإتمام عمليات التسجيل التى تمت فى مقار لجان الإمارات فى جميع إمارات الدولة وفى الفترة من 18 حتى 22 أغسطس 2019.
 
و على صعيد أخر، اختتمت اللجنة الوطنية للانتخابات، البرنامج التدريبى لرؤساء ونواب المراكز الانتخابية، والذى تم خلاله تعريفهم بجميع الصلاحيات والمهام التى ستوكل لهم وفق التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019.
 
وشهدت الدورات التدريبية حضور 78 من رؤساء ونواب رؤساء المراكز من ذوى القدرة والكفاءة، والذين كان لهم مشاركات فى الدورات الانتخابية السابقة، وكانت لمساهمتهم دور كبير فى ضمان سير الإجراءات وفق أفضل المعايير، وساهم فى تحقيق أعلى معدلات السعادة والرضا للمرشحين والناخبين الذين شاركوا فى عمليات التصويت خلال مرحلتى التصويت المبكر واليوم الانتخابى.
 
وقال الوكيل المساعد لشئون المجلس الوطنى الاتحادى، فى وزارة الدولة لشئون المجلس الوطنى الاتحادى، عضو ومُقرر اللجنة الوطنية للانتخابات الدكتور سعيد الغفلي: «يتولى رؤساء المراكز الانتخابية والنواب مهام رئيسة خلال عمليات التصويت ومن هنا تبرز أهمية تزويدهم بجميع المعارف التى تمكنهم من القيام بمهامهم على الوجه الأمثل خلال أيام التصويت التى تشهد إقبالاً كبيراً من أعضاء الهيئات الانتخابية من المرشحين والناخبين للمشاركة فى هذا الواجب الوطنى».
 
وأضاف، «نتوجه بالشكر إلى جميع من ساهم فى هذا البرنامج التدريبى، والذين يتمتعون بالخبرات والكفاءة التى تمكنهم من ممارسة مهامهم على أكمل وجه وبما يتناسب مع توجهات قيادة الإمارات التى تضع الاهتمام بالمواطن وتقديم أفضل الخدمات له فى أولى اهتمامها.
 
وركز البرنامج التدريبى، على الأدوار والمهام التى سيقوم بها رؤساء المراكز الانتخابية فيما يتعلق بالتعامل مع المرشحين والناخبين، كما تضمن البرنامج شرحاً على كيفية التعامل مع فرق العمل العاملة فى المراكز الانتخابية على اختلاف أدوارهم ومهامهم، إضافة إلى تقديم شرح مفصل عن الوظائف التى سيقوم بها المتطوعون فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019، والذين يعدون أحد المساهمين وأحد الركائز الرئيسة فى تسهيل وتيسير العمل فى المراكز الانتخابية.
 
كما تضمن البرنامج، التعريف بآليات التعامل مع وسائل الإعلام والزوار والمراجعين، إضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ التى قد تتعرض لها المراكز الانتخابية، وإضافة إلى تعاملهم مع غرفة العمليات خلال اليوم الانتخابي، مع التأكيد أن الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات سيكون فى ختام عمليات التصويت فى اليوم الرئيس الخامس من أكتوبر 2019 ومن المركز الرئيس فى أبوظبي.
 

الامارات

انتخابات الامارات

انتخابات المجلس الوطنى

المجلس الوطنى الاتحادى

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