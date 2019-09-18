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اليوم.. المشيخة العامة للطرق الصوفية تنظم مؤتمراً لدعم مؤسسات الدولة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:00 ص
اليوم.. المشيخة العامة للطرق الصوفية تنظم مؤتمراً لدعم مؤسسات الدولة الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية
كتب لؤى على

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تنظم المشيخة العامة للطرق الصوفية ،اليوم الأربعاء، المؤتمر الصوفى السنوى العام، بمركز مؤتمرات الأزهر وسط حشد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق وأبناء ومريدى الطرق من جميع أنحاء الجمهورية.
 
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن  المؤتمر يهدف الى التأكيد على دعم الدولة المصرية فى مواجهة المخططات التى تستهدف تقسيم الشعب المصرى  ،وللتأكيد على الثبات فى مواجهة هؤلاء ، مضيفا  أهمية دور التصوف فى دعم القيم الأخلاقية والتسامح و مواجهة التطرف، ويعد المؤتمر هو بداية لسلسة من المؤتمرات سيتم تنظيمها على مستوى الجمهورية .

 

 


الطرق الصوفية

دعم الدولة

عبد الهادى القصبى

التسامح

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