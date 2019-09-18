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اليمن: إيران ألحقت بالمنطقة ضررًا بالغًا ولعبت دورًا تخريبيًا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:32 م
اليمن: إيران ألحقت بالمنطقة ضررًا بالغًا ولعبت دورًا تخريبيًا جرائم الحوثيين ارشيفية
أ ش أ

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 أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، أن إيران ألحقت باليمن والمنطقة ضررًا ضررًا بالغًا ولعبت دورًا تخريبيًا من خلال تسليح ميليشيات الحوثي (التي ترفع شعار الثورة الإيرانية)، وانتهاجها أساليب القمع والتنكيل والتعذيب، كما حولت بعض المناطق في اليمن إلى منصات لإطلاق الصواريخ لتهديد أمن دول الجوار والملاحة الدولية في البحر الأحمر والإخلال بالأمن والسلم الإقليمي والدولي.
 
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية اليوم الأربعاء، كلمة اليمن أمام مجلس الأمن الدولي، والتي قال فيها السعدي، إن التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية منذ التمرد المسلح لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي يتطلب وقفة جادة ومراجعة شفافة من أجل تجاوز هذه المعضلة وحل أسبابها وتلافي آثارها.
 
وتطرق السعدي إلى جهود الحكومة اليمنية ومساعيها لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216 (2015) ودعمها الكامل والمستمر للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وكافة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام في اليمن.

الحوثيين

الأمم المتحدة

إيران

مجلس الأمن الدولي

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