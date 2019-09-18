الهند تحظر إنتاج واستيراد وبيع السجائر الإلكترونية

رويترز

حظرت الهند اليوم الأربعاء إنتاج واستيراد وبيع السجائر الإلكترونية فى لطمة لشركات كانت تعتزم التوسع فى البلاد مثل جول لابس وفيليب موريس انترناشونال.

وسيتم فرض الحظر عن طريق أمر تنفيذى وسيشمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للمخالفين. ولم يتضح ما إذا كان الحظر سيسرى أيضا على استخدام هذه المنتجات.

وكانت وزارة الصحة الهندية التى اقترحت الحظر، قد قالت إنه ضرورى لضمان عدم تفشى استخدام السجائر الإلكترونية "كالوباء" بين الأطفال والشباب.

وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان فى مؤتمر صحفى "نظرا لخطورة تأثير السجائر الإلكترونية على الشباب، وافق مجلس الوزراء على قرار بحظر السجائر الإلكترونية".