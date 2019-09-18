الهجرة تشارك فى أول أمسية لفنانة الأوبرا العالمية فرح الديبانى بمصر

شاركت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى أمسية فنية للفنانة المصرية العالمية السوبرانو فرح الديباني، بدعوة من ستيفان روماتييه، بمقر السفارة الفرنسية فى القاهرة، فى أول حفل غناء أوبرالى لها فى مصر، بعد تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب السابع آواخر يوليو الماضى.

وقدمت فرح عدة مقاطع غنائية أوبرالية بأربع لغات وهم العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية، ووجهت مدربتها دكتورة نيفين علوبة فنانة السوبرانو العالمية، رسالة فى بداية الحفل معبرة عن مدى فخرها بما وصلت إليه فرح من نجاح، معربة عن سعادتها بتلميذتها التى اختيرت ضمن 400 متقدم للالتحاق بأوبرا باريس لتصبح من نوابغ غناء السوبرانو حول العالم.

كما قدمت الدكتورة نيفين الشكر لوالديّ فرح لما قدماه من دعم وتشجيع لابنتهما لتصبح بالمكانة التى هى عليها الآن.

من ناحيتها، أكدت وزارة الهجرة، أنها فخر وقدوة لمصر وللمصريين بالخارج بما تقدمه من فن راق وعلى مستوى عال في الاحتراف، كما أشادت بدور والديها العظيم ودعمهما لابنتهما حتى أصبحت فنانة عالمية.

كما أوضحت وزارة الهجرة أن ما تقدمه فرح من فن رفيع يقرب شعوب العالم، ويذيب الفوارق بين الثقافات؛ ما يسهل اندماج الشعوب في المجتمعات كافة.

من جانبها، أعربت فرح عن سعادتها بحضور وزيرة الهجرة للأمسية، مؤكدة أن أمسيتها بمصر لها مكانة خاصة لما تلمسه من دعم وحب وتشجيع من الحضور، ووجهت رسالة لأصحاب المواهب أكدت خلالها أنهم لا يجب أن يفقدوا الإيمان بأنفسهم، وأن يوجهوا طاقاتهم وجهدهم لتنمية مواهبهم، وأن يضعوا ما يتمنون الوصول إليه نصب أعينهم دائمًا ليتمكنوا من تحقيقه.

وأشاد السفير الفرنسى بموهبة فرح الثمينة والمكانة التى وصلت إليها في بداية مسيرتها المهنية، مؤكدًا إيمانه بأنها سوف تتبوأ أعلى الأماكن في عالم الغناء الأوبرالي، ومشيرًا إلى أنها تعد أيقونة يحتذى بها.

واختتمت فرح الأمسية بغناء أغنية "حلوة يا بلدى"، فى لفتة فنية جميلة تعبر عن اعتزازها بوطنها ومصريتها.



