النيابة تطلب تقرير المعمل الكيميائى حول ضبط عاطل بحوزته مخدرات فى الأميرية

كتب عبد الله محمود

استعجلت نيابة الأميرية تقرير المعمل الكيميائى، لمواد مخدرة تم ضبطها بحوزة عاطل أثناء ترويجها فى دائرة القسم.

كانت نيابة الأميرية، أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ممارسة نشاط اجرامى، حيث تخصص نشاطه فى اتجار المواد المخدرة، متخذ من دائرة قسم الزيتون مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، كما طلبت تحريات المباحث صحيفة الحالة الجنائية.

كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على عاطل أثناء بيعه للمواد المخدرة على عملائهما، فى منطقة الأميرية، وتحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطل ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليه، حيث عثر بحوزته على 250 جرام هيروين و 50 قرص مخدر ترامادول، تم اقتياده إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.