سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:36 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب تقرير المعمل الكيميائى حول ضبط عاطل بحوزته مخدرات فى الأميرية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 07:00 ص
النيابة تطلب تقرير المعمل الكيميائى حول ضبط عاطل بحوزته مخدرات فى الأميرية اقراص مخدرة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعجلت نيابة الأميرية تقرير المعمل الكيميائى، لمواد مخدرة تم ضبطها بحوزة عاطل أثناء ترويجها فى دائرة القسم.

كانت نيابة الأميرية، أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ممارسة نشاط اجرامى، حيث تخصص نشاطه فى اتجار المواد المخدرة، متخذ من دائرة قسم الزيتون مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، كما طلبت تحريات المباحث صحيفة الحالة الجنائية.

كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على عاطل أثناء بيعه للمواد المخدرة على عملائهما، فى منطقة الأميرية، وتحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطل ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليه، حيث عثر بحوزته على 250 جرام هيروين و 50 قرص مخدر ترامادول، تم اقتياده إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 


استعجال التقرير

المعمل الكميائى

حبس عاطل

اتجار المخدرات

اقراص مخدرة

قسم الاميرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غراميات نجمات الزمن الجميل مع ابن الجيران.. زهرة العلا تحب تحت التهديد

غراميات نجمات الزمن الجميل مع ابن الجيران.. زهرة العلا تحب تحت التهديد

الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

ناشئات اليد أمام غينيا فى البطولة الأفريقية بالنيجر

ناشئات اليد أمام غينيا فى البطولة الأفريقية بالنيجر

5 أسباب لثبات وزنك أبرزها تجاهل وجبة الإفطار وقلة تناول الماء

5 أسباب لثبات وزنك أبرزها تجاهل وجبة الإفطار وقلة تناول الماء

أتلتيكو مدريد يبحث عن الثأر من يوفنتوس الليلة فى دورى أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يبحث عن الثأر من يوفنتوس الليلة فى دورى أبطال أوروبا

مستشفيان و8 وحدات صحية تدخل منظومة التأمين الصحى الشامل فى الأقصر

مستشفيان و8 وحدات صحية تدخل منظومة التأمين الصحى الشامل فى الأقصر

الدمغة والموازين: اقتصار إنتاج مشغولات الذهب والفضة لمن يحملون رخص التصنيع

الدمغة والموازين: اقتصار إنتاج مشغولات الذهب والفضة لمن يحملون رخص التصنيع

صور.. أول مصرى بتصفيات جائزة ستيفن هوكينج: أنافس باحثين من ألمانيا والبرازيل

صور.. أول مصرى بتصفيات جائزة ستيفن هوكينج: أنافس باحثين من ألمانيا والبرازيل

5 معلومات عن خطط تطوير قطاع الكهرباء.. أبرزها وصول العدادات الذكية لمليون عداد

5 معلومات عن خطط تطوير قطاع الكهرباء.. أبرزها وصول العدادات الذكية لمليون عداد

أرباح فيلم Once Upon a Time In Hollywood تضعه على قمة أعمال تارانتينو

أرباح فيلم Once Upon a Time In Hollywood تضعه على قمة أعمال تارانتينو

"لو فكيت الكيس مش هتعرف ترجعها".. 7 حالات تحرم المستهلك من إعادة السلعة

"لو فكيت الكيس مش هتعرف ترجعها".. 7 حالات تحرم المستهلك من إعادة السلعة

"معرض الملكات"يخطف أنظار العالم.. 96 ألف شخص يشاهدون حضارة مصر بأمريكا

"معرض الملكات"يخطف أنظار العالم.. 96 ألف شخص يشاهدون حضارة مصر بأمريكا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة