سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 4 متهمين بمشاركة جماعة إرهابية بتدابير احترازية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:23 م
النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 4 متهمين بمشاركة جماعة إرهابية بتدابير احترازية محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي - إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استأنفت نيابة أمن الدولة العليا، على قرار محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل 6 متهمين، بتدابير احترازية احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

 

والمتهمون الصادر بحقهم القرار من محكمة جنايات القاهرة المختصة بنظر قضايا الإرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، كلا من: أحمد عبد الفتاح، عمر إبراهيم، محمود عشرى، أحمد سعيد.

 

ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

 


اخلاء سبيل متهنين

محكمة الجنايات

نيابة أمن الدولة

نشر أخبار كاذبة

اخبار كاذبة

ترويج شائعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 6 متهمين فى مشاركة جماعة إرهابية

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 07:00 م

النيابة تستأنف على إخلاء سبيل متهمة فى مشاركة جماعة إرهابية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:30 م

النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية احترازيا

الأحد، 25 أغسطس 2019 06:13 م

النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بتدابير احترازية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 10:31 م

إخلاء سبيل 4 متهمين فى مشاركة جماعة إرهابية بتدابير احترازية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة