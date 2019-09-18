النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 4 متهمين بمشاركة جماعة إرهابية بتدابير احترازية

استأنفت نيابة أمن الدولة العليا، على قرار محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل 6 متهمين، بتدابير احترازية احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

والمتهمون الصادر بحقهم القرار من محكمة جنايات القاهرة المختصة بنظر قضايا الإرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، كلا من: أحمد عبد الفتاح، عمر إبراهيم، محمود عشرى، أحمد سعيد.

ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.