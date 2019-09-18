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النيابة تتحفظ على مصنع لإنتاج ملح طعام ومستلزمات غذائية بالإسكندرية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:00 م
النيابة تتحفظ على مصنع لإنتاج ملح طعام ومستلزمات غذائية بالإسكندرية ملح غير صالح - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر

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قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، التحفظ على 41 طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى، داخل مخزن بدون ترخيص قبل طرحه بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية، تفيد قيام صاحب مخزن غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بإنتاج وتعبئة كميات كبيرة من الملح الفاسد لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم استهدفت المخزن المشار إليه، وألقى القبض على مالكة، وبتفتيشه عثر بداخلة على 14 طنا و900 كيلو جرام من ملح الطعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وفى سياق آخر، قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على مصنع لإنتاج المواد الغذائية، بداخله أكثر من 27 طن مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب، بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتصنيع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، مستخدماً مستلزمات إنتاج أجنبية الصنع مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وألقى القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 1048 جوال وزنت 26,700 طن "نشادر" 500 كجم "كسر البسكويت" مستلزمات إنتاج أجنبية الصنع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

 


الاسكندريه

امن الاسكندريه

نيابه برج العرب

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