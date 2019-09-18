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النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة طفل سقط فى بالوعة صرف صحى بالسلام

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:18 م
النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة طفل سقط فى بالوعة صرف صحى بالسلام جثه - ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بتشريح ودفن جثة طفل سقط فى بالوعة صرف صحى بمنطقة السلام، بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة. 
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من انتشال جثة طفل سقط داخل بالوعة صرف.
 
وكشفت التحريات الأولية، أن الطفل يدعى "كمال أسامة"، 10 سنوات، وسقط داخل البالوعة أثناء شراء بعض متعلقات الدراسة الخاصة به، نتيجة عدم وجود أعمدة إنارة.
 
وانتقل فريق من نيابة السلام، لموقع الحادث لمعاينة أسباب الواقعة، والوقوف على ملابسات الحادث.
 
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطاراً من قسم شرطة السلام، مفادها ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها سقوط طفل يدعى "كمال أسامة"، 10سنوات، داخل بالوعة بمنطقة الشارع الجديد دائرة القسم.
 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد محمد دويدار، مفتش مباحث السلام، لمحل الواقعة، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، وفرق الإنقاذ، وجار تكثيف الجهود لانتشالة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
 

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