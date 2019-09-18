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النقل تتابع شراء 50 جرارا جديدا وتحديث وإصلاح 91 آخرين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:14 ص
النقل تتابع شراء 50 جرارا جديدا وتحديث وإصلاح 91 آخرين قطارات السكة الحديد
كتب أسامة عبد الحميد

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عقدت وزارة النقل، اجتماعا مع وفد شركة بروجريس ريل لوكوموتيف، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، لبحث آخر المستجدات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة بروجرس ريل لوكوموتيف، التى تضمنت قيام الشركة بتحديث وإصلاح 91 جرارا بالإضافة إلى شراء 50 جرار EMD  جديد وعمل عقد صيانة 141 جرارا لمدة 15 عاما بعد توقيع الاتفاقية التنفيذية بين الجانبين.

وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن الاجتماع يأتى فى إطار سلسلة الاجتماعات مع الوزارات والهيئات والشركات التى تتعاون مع وزارة النقل، لدفع معدلات التنفيذ والإسراع بتنفيذ المشروعات والتعاقدات، مشيرة إلى أهمية الإسراع بتنفيذ هذا الاتفاق لتدعيم قوة الجر بهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

وأضاف البيان أن الوزارة تسير فى اتجاهين فيما يخص تدعيم قوة الجر، الأول يتمثل فى التعاقد على شراء 250 جرارا جديدا، والثانى يشمل صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات، من خلال توفير قطع الغيار الأصلية، من المصانع المنتجة للجرارات، وأن تتم إعادة التأهيل فى ورش سكك حديد مصر تحت إشراف خبراء من المصانع العالمية، لنقل الخبرات إلى المهندسين والفنيين المصريين.


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50 جرار

سكة حديد

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