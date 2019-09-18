النتائج الرسمية للكنيست 25 سبتمبر الجارى ..وأول الجلسات 3 أكتوبر

كتب- هاشم الـفخرانى

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن الكنيست الإسرائيلى، سيعقد أول جلسة له فى دورته الـ22 فى 3 أكتوبر المقبل.

وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست، بعد فرز 93% من الأصوات، حصول حزب "أزرق- أبيض" بقيادة باني جانتس، على 33 مقعدًا، مقابل 32 مقعدا لحزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو .

وجاءت النتائج الأولية للأحزاب الأخرى على النحو التالى حزب إسرائيل بيتنا حصل على 9 مقاعد متساويا مع حركة "شاس"، أما القائمة العربية المشتركة فقد حققت مفاجأة مدوية بحصولها على 11 مقعداَ .

وستعلن النتائج الرسمية للانتخابات 25 الشهر الجارى، وسيتسلمها الرئيس الإسرائيلى رؤفيلين ريبلين، على أن يبدأ الحزب الفائز تشكيل الائتلاف الحكومى الجديد فور إعلان النتائج.

ومن جانبه، أعلن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان أن حزبه هو من سيحدد رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وقال "ليبرمان اليوم الأربعاء، بعد ظهور النتائج الأولية لانتخابات الكنيست التى أجريت أمس الثلاثاء، أن أى ائتلاف حكومى سواء شكله الليكود أو حزب"أزرق- أبيض" لن ينجح من دون حزبه.

وأضاف أن الحل الوحيد هو حكومة وحدة ليبرالية واسعة تضم أحزاب إسرائيل بيتنا والليكود وتحالف "أزرق- أبيض".