النائب البطريركى للكاثوليك يلتقى طلبة الكلية الإكليريكية ويستمع لملاحظاتهم

كتبت سارة علام

التقى الأنبا باخوم النائب البطريركيّ للإيبارشيّة البطريريكيّة أمس الثلاثاء، طلاب الكلية الإكليريكية بالإيبارشية البطريركيّة، حيث رحّب بالإكليريكى الجديد مارك هاني، وتمنى له مسيرة تكريس موفقة.

بدأ الأنبا باخوم اللقاء بالصلاة، ثم دار الحديث مع الإكليريكيين عن خبراتهم الرعويّة التى أتموها فى الصيف، وما اكتسبوه خلال تلك الفترة، وما يتمنوه للكنيسة بشكل عام.

تمنى الأنبا باخوم بداية عام دراسى موفق للجميع، وطلب من الإكليريكيين أن تكون العلاقة معه علاقة شراكة مضيفًا: فالشركة تجعلنا نراعي بعضنا بعضا ونهتم ببعضنا بعضا، ونتعلم من بعضنا بعضا على أن يكون هناك دائما لقاء دورى بيهنم وبينه.

وطالب الانبا باخوم الإكليريكيين أن يكون نظرهم دائما فى هذا العام نحو المسيح "الرحوم" مضيفًا: رحمة الله تشملنا بالرغم من ضعفنا وخطايانا وعدم استحقاقنا، وهى التى تقوّينا في مسيرتنا وتكريسنا، وتدفعنا لنتقدّس بالرغم من خطايانا، وانتهى اللقاء بالصلاة وأخذ الصورة التذكارية.