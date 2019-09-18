"المشروعات الصغيرة": القطاع غير الرسمى قادر على إنجاح منظومة إدارة المخلفات الصلبة

كتب: مدحت عادل

أكد جرجس بطرس، رئيس لجنة القطاع غير الرسمى بجمعية دعم وتنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجمعية أجرت اتصالات مع وزارة البيئة من أجل المشاركة فى وضع الترتيبات اللازمة لمشاركة العاملين فى القطاع غير الرسمى فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة التى يجرى الإعداد لها حاليا.

وقال جرجس بطرس في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن جذب العاملين في قطاع غير الرسمي للمشاركة في منظومة إدارة المخلفات من الممكن أن يحقق نقلة نوعية كبيرة تماثل التجربة الألمانية فى أعمال الجمع والفرز وإعادة التدوير لتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لعدد كبير من القطاعات التى تعتمد على المستلزمات المعاد تدويرها.

وأضاف جرجس بطرس، أن المقترح المتداول حاليا يقضى بالمشاركة فى البرنامج الأول والثاني والثالث ضمن المنظومة، عن طريق تخصيص أراضى للوحدات أو مجمع للمصانع العاملة بالقطاع غير الرسمى بمساحات من 500 إلى 1000 متر للوحدة الصناعية، بحيث تتسع لأعمال التكسير والغسيل وإعادة التدوير، مشيرا إلى أن العاملين فى القطاع غير الرسمى سيوفروا فرصة أكبر للتنفيذ فى وقت وجيز، نظرا للخبرة العملية المتراكمة لديهم فى الجمع والفرز وإعادة التدوير وحتى الماكينات التى من الممكن أن تحتاج إلى التجديد فقط.

وتشمل منظومة إدارة المخلفات الصلبة ثلاث مراحل، الأول خاص بالمعدات والآلات الثقيلة والثانى خاص بالمحليات والجمع والفرز، والثالث إقامة مشروعات تدوير من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن توزيع والحدات بين المحافظات يطابق التجربة الألمانية المطبقة فى منظومة إعادة التدوير.