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المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات بالسلام

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:25 م
المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات بالسلام أوراق مزورة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات والمستندات الرسمية فى السلام، بالسجن المشدد 10 سنوات.
 
كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت من إلقاء القبض على طه.م مسجل خطر، متهم فى قضايا (مخدرات، سرقة، ضرب)، وذلك بتهمة ممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية (بطاقات الرقم القومى، وشهادات، ومستندات رسمية)، وبيعها لعملائه من راغبى الحصول عليها .
 
كما تبين من خلال التحريات قيام المتهم الثانى حامد.م عاطل بانتحال صفة موظف حكومى، بقصد تزوير بطاقة الرقم قومى، وذلك بالإشتراك مع المتهم الثالث السيد.ع عاطل، في تزوير شهادة جامعية لأحد الأشخاص. 
 
وبتفتيش مسكن المتهمين عثر رجال الامن، بحوزتهم المتهمين على جهاز لاب توب، داخله أختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، والجامعات والسفارات، بالإضافة إلي فلاشة محمل عليها تأشيرات مقلدة و شهادات جامعية مزورة.
 
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع المنسوبة لهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة التى أحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. 
 
 

السجن المشدد

تشكيل عصابى

تزوير المحررات

المستندات الرسمية

قسم السلام

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