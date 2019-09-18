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المركز الثقافى الكاثوليكى يختتم المرحلة الأولى لمدرسة علم النفس بالمنيا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:46 ص
المركز الثقافى الكاثوليكى يختتم المرحلة الأولى لمدرسة علم النفس بالمنيا المركز الثقافى الكاثوليكى يختتم المرحلة الأولى لمدرسة علم النفس بالمنيا
كتبت سارة علام

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اختتم المركز الثقافى الكاثوليكى بالمنيا، أمس الثلاثاء، المرحلة الأولى من مدرسة علم النفس، فى حفل ختامى ترأسه الأنبا بطرس فهيم مطران المنيا.

 خلال الحفل وزع الأنبا بطرس الشهادات على المشاركين بالمدرسة، الذين اجتازوا ثمانية كورسات على مدار ثلاث شهور فى أساسيات علم النفس مع الدكتور ساويروس خلف، أستاذ الصحة النفسية والعلاج السلوكى والإدمان.

من جانبه وصف الأنبا بطرس الكنيسة الكاثوليكية بالكنيسة الجامعة المرحبة بكل إنسان فالكنيسة تعمل على نشر المحبة بين جميع البشر بختلف معتقداتهم واتجهاتهم وآرائهم ، معتبرًا المركز الثقافي الوجه الحضارى لتواجد الكنيسة الكاثوليكية فى المجتمع الثقافى والفنى.

وأكد أن رسالة المركز هى توفير مساحة آمنة لكل إنسان لتدعيم ملكات إعمال العقل لدى المشاركين بالمركز لتطوير أنفسهم وإمكانياتهم دون تمييز مشددًا على احترام حرية التعبير.

 


المركز الثقافي الكاثوليكي

الانبا بطرس

كاثوليك المنيا

مدرسة علم النفس

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