الرئيسية اقتصاد وبورصة المركزى الكويتى يبقى سعر الخصم بدون تغيير عند 3.0 % الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:54 م الدينار الكويتى رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال البنك المركزي الكويتي اليوم الأربعاء إنه قرر الإبقاء على سعر الخصم بدون تغيير عند 3 %. وجاء قرار المركزي الكويتي عقب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. المركزى الكويتى سعر الخصم أسعار الفائدة الكويت مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 06:24 م الكويت توقع اتفاقية مع الطاقة الذرية لحماية البيئة البحرية الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:57 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع صور.. المرور تضع خطة محكمة لمنع زحام الطرق استعدادا للعام الدراسى الجديد نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد "الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات" موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا" الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام "العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل المزيد من Trending Plus
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