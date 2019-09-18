المركزى الكويتى يبقى سعر الخصم بدون تغيير عند 3.0 %

رويترز

قال البنك المركزي الكويتي اليوم الأربعاء إنه قرر الإبقاء على سعر الخصم بدون تغيير عند 3 %.

وجاء قرار المركزي الكويتي عقب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.