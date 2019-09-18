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الكرملين: بوتين لم يبحث مع ولى العهد السعودى توريد منظومات الدفاع الجوى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:16 م
الكرملين: بوتين لم يبحث مع ولى العهد السعودى توريد منظومات الدفاع الجوى دميترى بيسكوف
موسكو(أ ش أ)

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نفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، أن يكون الرئيس فلاديمير بوتين قد بحث مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، خلال الاتصال الهاتفى بينهما اليوم، مسألة توريد منظومات الدفاع الجوى الروسية للمملكة العربية السعودية .

وردا على سؤال حول ما إذا كان الجانبان ناقشا احتمال زيادة إنتاج النفط من أجل استقرار أسعاره العالمية، أضاف المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية :" إن هذا الموضوع لم يتم بحثه أيضا خلال الاتصال .

وكان الرئيس الروسى قد أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع ولى العهد السعودي، بحثا خلاله الوضع على خلفية الهجمات على المنشآت النفطية فى المملكة العربية السعودية.. وذكر بيان للكرملين أن بوتين أعرب عن قلقه بهذا الصدد ودعا إلى إجراء تحقيق شامل وموضوعى فى الحادث، وناقشا أيضا الوضع فى سوق الهيدروكربونات، بما فى ذلك التقدم المتحقق فى تنفيذ اتفاقية "أوبك +". وأوضح بيان الكرملين أنه تم التعبير عن رغبة متبادلة للبلدين فى مواصلة التنسيق الوثيق من أجل استقرار أسعار النفط العالمية.

 

 


الكرملين

بوتين

ولى العهد السعودى

منظومات الدفاع الجوى الروسى

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