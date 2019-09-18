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القوى العاملة: منح أسرة مصرى متوفى بالكويت مستحقاته وبوليصة التأمين ومعاش شهرى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:47 م
القوى العاملة: منح أسرة مصرى متوفى بالكويت مستحقاته وبوليصة التأمين ومعاش شهرى هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة
كتب محمود راغب

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أعلنت وزارة القوى العاملة، أنه فى إطار متابعة مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بدولة الكويت، لمستحقات المواطن المصرى عبد المنعم سيد سعيد، المتوفى فى حادث سقوطه فى خلاط أسمنت بالمصنع الذى كان يعمل فيه بمنطقة الصليبية بمدينة الكويت، فقد قامت الشركة بتحمل مصاريف نقل الجثمان للقاهرة، وتذكرة الطيران لابن اخته صبحى محمد على المرافق للجثمان، ومعه ما يعادل مبلغ عشره ألاف جنيه مصرى للأسرة، فضلا عن منح أسرته عشرة آلاف دينار، ومبلغ التأمين الذى يعادل عشرة ألاف دينار أو 24 ضعف الراتب أيهما أكبر، بالإضافة إلى معاش شهرى.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن وزارة القوى العاملة كانت تتابع أولا بأول بصفة يومية إجراءات نقل جثمان المواطن المصرى المتوفى فى الحادث ومستحقاته لدى الشركة التي كان يعمل بها،  من خلال المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت أحمد يوسف،  الذى أشار إلى أن المواطن المتوفى   من مركز قوس بمحافظة قنا، ويحمل جواز سفر مصري تحت رقم : A11151882  ، ويبلغ من العمر 48 عاما ، وأنه تم الاطلاع على  المستندات الدالة علي ما قامت بصرفه الشركة، وأنه بمجرد وصول إعلام الوراثة سيتم التواصل مع أسرة المتوفى وتسليهم مستحقات المتوفى بالكامل ومبلغ التأمين والمعاش الشهرى.

وقام المستشار العمالى أحمد يوسف بالتنسيق مع القنصلية بالتوجه إلى موقع مصنع الغانم انترناشيونال للخلط الخرساني الجاهز التابع لشركة المسيلة للخلط الخرساني  بمنطقه الصليبية شرق الكويت الذى وقع فيه الحادث للاطمئنان على العمال المصريين بالشركة وما يتم تطبيقه من اشتراطات السلامة والصحة المهنية لهم حتى لا يتكرر ما حدث فى المستقبل، حيث تم مقابلة مدير الإنتاج للوقوف علي موقع الحادث ومثل لنا كيف وقع.

كما تمت مقابلة مدير المصنع ونائبه وهما مصريان وقد أفادا بأن المرحوم المتوفى عبد المنعم، وزميل له كانوا هما المسئولان عن تنظيف الخلاط بعد عمليه الخلط، وأن الخلاط له غرفه تحكم وبه زر التشغيل، ونتيجة عدم التنسيق بينه وبين زميله وهو داخل الخلاط تم التشغيل وهو بالداخل وهناك تحقيقات لازالت مستمرة فى هذا الموضوع.

 


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