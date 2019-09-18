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القوى العاملة تشهد تخرج أول دفعة من أكاديمية الغزل والنسيج غدا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:46 ص
القوى العاملة تشهد تخرج أول دفعة من أكاديمية الغزل والنسيج غدا وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تشارك وزارة القوى العاملة، غدا الخميس، بالاحتفالية التى تنظمها النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، ويقوم بتسليم شهادات التخرج لأول دفعه للمتدربات من أكاديمية تعليم فنون الحياكة والتفصيل بأبو قير.

وأكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة أن الأكاديمية التى أنشأتها النقابة تعتبر نقلة نوعية في تاريخيها بالاهتمام بتدريب العمال ورفع مستوى أدائهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، فضلا عن تخريج متدربات ومتدربين لسوق العمل، وذلك يأتى فى إطار عمليات التطوير المستمرة التي تقوم بها.

وأشار إلى أن الفضل في هذه التطوير والتحديث يرجع بصورة مباشرة لعمال الغزل والنسيج الذى تم بعرقهم وبسواعدهم، وعودة هذه الصناعة لسابق عهدها بقوة.

وأوضح رئيس النقابة أن تخريج أول دفعه من الأكاديمية يأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين النقابة العامة ووزارة القوي العاملة في نهاية إبريل الماضى، مشيرا إلى أن الخريجين سوف يمنحون شهادات معتمدة من الوزارة والنقابة.

وأكد عبد الفتاح إبراهيم أن النقابة مستمرة في أعمال التطوير والتحديث حيث قامت في إبريل الماضي بافتتاح بجانب الأكاديمية ، مركزا لتدريب الفتيات، وقاعة اجتماعات باسم أحمد فهيم قائد الحركة العمالية فى مصر، فضلا عن افتتاح مركز تدريب وقاعات اجتماعات بمقر النقابة بالقاهرة.

وقال إن وزارة القوى العاملة أكدت أنها ستقدم كل الدعم اللازم لكل من يحتاج لتطوير منظومة التدريب بالنقابة باعتباره أول الحلول الناجحة وقاعدة الانطلاق، نحو تخريج متدرب كفء قادر على اقتحام سوق العمل على المستوى العالمي.


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