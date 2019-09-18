القوى العاملة تختتم مبادرة "احمى نفسك" لتوعية العاملين بجامعة المنصورة

كتب محمود راغب

اختتمت بمحافظة الدقهلية أعمال مبادرة "اعرف واحمى نفسك"، التى تهدف لتوعية أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى كافة المنشآت والقطاعات والمراكز الطبية والإدارات بجامعة المنصورة بالسلامة والصحة المهنية ونشر ثقافة السلامة المهنية.

وأكدت وزارة القوى العاملة، أن المبادرة تهدف للتعرف على مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية فى الوصول لبيئة عمل آمنة.

وقال أيمن ربيع، وكيل أول الوزارة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: إن السلامة والصحة المهنية قد اتخذت مفهوما جديدا إضافة إلى أنها مجموعة قوانين وأحكام يتم تطبيقها فأصبحت على أرض الواقع العمل الجاد والمستمر فى نشر الثقافة الخاصة بها بصفه عامة فى المقام الأول، مشيرا إلى أن السلامة والصحة المهنية تعنى أمن وسلامة الإنسان أينما وجد، مؤكدا ضرورة الاطلاع المستمر على كل ما هو جديد فى مجال العمل فى قطاع السلامة والصحة المهنية للتعامل الجيد والمتميز مع هذا الملف فى المنشآت المختلفة.

وأكد أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذى تلعبه من أجل توفير بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة، خالية من المخاطر والأمراض المهنية، والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل، مشيرا إلى أن رسالة وزارة القوى العاملة فى هذا المجال تهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة.

وتأتى المبادرة فى اطار التعاون القائم بين الوزارة وجامعه المنصورة، وشارك فيها أحمد القللى وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، والسيد السنجابى وكيل المديرية، والمهندسة سحر على بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة .

وحضر المبادرة الدكتور محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، ومسئولى السلامة والصحة المهنية والأزمات والكوارث بالمنشآت الجامعية ومسئولى السلامة والصحة المهنية بالمراكز والمناطق التابعة لمديرية القوى العاملة بالمحافظة.