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القوى العاملة تتدخل لحل مشكلة 1000 عامل بشركة غزل ونسيج

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:13 م
القوى العاملة تتدخل لحل مشكلة 1000 عامل بشركة غزل ونسيج وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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وجهت وزارة القوى العاملة، وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية عبد الونيس عبد الله ، بسرعة التدخل وحل مشكلة 1000 عامل بالشركة العربية للغزل والنسيج "بليفارا" وديا، وحصول العمال على حقوقهم كامله طالما أنها فى الإطار القانونى.
 
وقال وكيل المديرية: إنه تم انتقال لجنة من منطقة قوى عاملة المنتزه مشكلة من التفتيش وعلاقات العمل والرعاية لمقر الشركة للتفاوض مع إدارتها والعمال حيال مطالبهم المتمثلة فى عدم صرف العلاوة الدورية، وزيادة الأجور، وتفعيل الإجازات السنوية.  
 
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة بليفارا للجنة، أن الشركة ملتزمة بتنفيذ القرارات الصادرة من الدولة حيال العلاوة، مؤكدًاً أنه تم صرف علاوة خاصة بنسبة 10 % من الأجر الأساسى من أول يوليو 2019، ورفع حافز الإنتاج من 200 جنيه إلى 400 جنيه فى حالة تحقيق معدل الإنتاج .
 
وتلقت الوزارة من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد بعودة نسبة 60 % من العاملين وانتظم العمل بالشركة،  وجاري إقناع باقي العمال المضربين للرجوع إلى عملهم ، ومازالت المتابعة  جارية.
 
ودعت الوزارة باقى العمال للرجوع إلى عملهم وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودى.
 
 
 
 

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