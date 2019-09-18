"القومى للمرأة" بشمال سيناء ينظم ندوة التوعية بالكشف المبكر عن السرطان

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء اليوم، انه قام بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم بتنفيذ ندوة توعية عن أهمية المشاركة فى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان الثدى، شارك فى الندوة عدد 120 رائدة ريفية واعضاء هيئة التمريض و بعض موظفى المصالح الحكومية وربات البيوت.

وقالت إحسان مقررة الفرع، إن ندوة التوعية بأهمية مبادرة رئيس الجمهورية عن الكشف المبكر لسرطان الثدى، ركزت على اهمية مشاركة السيدات فيها من سن 18 فما فوق، للاطمئنان عليهم، والكشف سيكون مجانا بالوحدات الصحية والتجمعات بالقرى ومقرر ان يقوم بالفرع بحشد اكبر عدد من السيدات بالقرى والنجوع.

وقدمت الدكتورة إيناس كمال أخصائية أمراض النساء والتوليد بالمحافظة ومدير تنظيم الأسرة، عرضا عن خطورة هذا المرض وأعراضه وكيفية الكشف عن المرض وخطوات ودور وزارة الصحة فى هذه المبادرة وكيفية العلاج .

وتحدث الدكتور حاسم حمدى بمديرية الصحة، عن أمراض السمنه المفرطة وأهمية ان تكون الانظمه الغذائية تحت إشراف طبى و عدم الانسياق خلف الأدوية التى تباع بدون اشراف طبى خطأ لافتا ان كل هذا يقوم باتلاف الكبد، كما تحدث عن خطورة الرجيم الكيميائى، وقدم عرض نظام متوازن للطعام خلال اليوم لا يؤثر على الأعضاء الداخلية للجسم وأكد على ضرورة ممارسة الرياضة اليومية تناول الخضروات والفواكه بكميات كافية يوميا، وتنظيم ساعات النوم .

وفى سياق منفصل، طالب حسين سلامة عرادة ، وكيل تعليم شمال سيناء ، المعلمين بصقل مهاراتهم ومواكبة تطورات العصر التقنية لأجل تسهيل مهمتهم التعليمية ، جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمدرسة عائشة أم المؤمنين بالعريش .

وجاء فى بيان لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، ان وكيل تعليم شمال سيناء ، تفقد داخل المدرسة فصول الصف الأول والثانى الإبتدائى ومرحلتى رياض الأطفال بالمدرسة، وأطمئن على انتظام سير الدراسة، وعقد اجتماعا مع إدارة المدرسة وذلك بحضور لجنة المتابعة بديوان عام المديرية، خلاله اكد على جميع العاملين بالمدرسة مواكبة التطور التكنولوجى من أجل النهوض بالعملية التعليمية.

وتفقد حسين سلامة عراده وكيل مديرية التربية والتعليم فصول الحاسب الالى والصف الأول الإبتدائى ورياض الأطفال بمدرسة الزهور الخاصة بالعريش ، وقام بجولة سريعة بالمدرسة.

وتابع الدراسة بمدرسة الشهيدة ندى أحمد خميس (مدرسة الزهور للتعليم الأساسى سابقا) ووجه بالالتزام بتنفيذ تعليمات الوزارة ومتابعة تسليم الكتب المدرسية أول بأول على التلاميذ مع إرسال مندوب للمخازن بإدارة العريش التعليميه يوميالإحضار الكتب الدراسية الغير متوفرة بالمدرسة وتسليمها للتلاميذ حتى لا يحدث أى عجز يؤثر على العملية التعليمية بالمدرسة.

كما تابع أعمال الصيانة فى مدرسة الريسة الرسمية للغات استعدادا للعام الدراسى الجديد، وتغيير شبكة المياه القديمة بالمدرسة بحضور محمد عبد الله العلاقمى مدير إدارة التجريبيات.

كما افتتح وكيل تعليم شمال سيناء ورشة عمل حول "معوقات التدريب"، بمركز التدريب التخصصى بمصادر التعلم بالعريش.