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القضاء التونسى يرفض طلب إخلاء سبيل المرشح الرئاسى نبيل القروى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:06 م
القضاء التونسى يرفض طلب إخلاء سبيل المرشح الرئاسى نبيل القروى المرشح الرئاسي نبيل القروى
وكالات

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رفض القضاء التونسي طلب إخلاء سبيل المرشح الرئاسي نبيل القروى، بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك للانباء .
 
وبحسب قناة "نسمة" قدم فريق الدفاع عن القروي بطلب قضائي للإفراج عن المترشح الذي نجح في الحصول على أصوات مكنته من خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية 2019، أمام المترشح قيس سعيد.
 
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس نبيل بفون أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي بقر المؤتمرات بالعاصمة عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة.
 
وأظهرت النتائج تصدر كل من المرشح المستقل قيس سعيد بـ 18.4 % والمرشح نبيل القروي بـ 15.58 بالمائة من الأصوات وبالتالي مرورهما إلى الدور الثاني من الانتخابات.

القضاء التونسي

نبيل القروى

الانتخابات الرئاسية

تونس

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