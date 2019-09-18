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القبض على 12 متهما بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:56 م
القبض على 12 متهما بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية حبس
الإسماعيلية - صبرى غانم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام ،من القبض على 12 متهما بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان  اللواء جمال غزالى  مدير أمن الإسماعيلية ،تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية ،يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ع.ع"32 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز القصاصين ،بحوزته سلاح ابيض"سكين" ،والمتهم "محمد.ف.ع"20 عام عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب ،بحوزته سلاح ابيض"سكين"، والمتهم "يوسف.م.م"19 عام ،بدون عمل مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواة".

 كما تم ضبط المتهم "احمد.ر.ك"34 عام عاطل، مقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض "مطواة"، والمتهم "احمد.ف.ح"29 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض "مطواة" ،والمتهم "حسن.ع.ح"27 عام بدون عمل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواة" ،والمتهم "محمد.ا.م"31 عام بدون عمل مقيم حى السلام ،بحوزته سلاح ابيض "مطواة" والمتهم "شحتة.ع.ع"29 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز القصاصين.

وتم ضبط المتهم "محمد.ي.م"26 عام بدون عمل مقيم عين غصين بحوزته سلاح ابيض"مطواة" والمتهم "موسى.ط.س"20 عام بدون عمل بحوزته سلاح ابيض"مطواة" والمتهم "اسلام.م.أ"20 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح ابيض"مطواة" والمتهم "ابوبكر.م.ع"38 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته سلاح ابيض"سكين".

 


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