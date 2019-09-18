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القبض على صاحب شركة وراء سرقة السيارات فى التجمع الخامس

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:41 ص
القبض على صاحب شركة وراء سرقة السيارات فى التجمع الخامس متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى كشف غموض واقعة سرقة مبالغ مالية من السيارات بمنطقة التجمع الخامس وتبين أن صاحب شركة وراء ارتكاب تلك الوقائع، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس بورود بلاغ من مواطن بإكتشفه كسر زجاج السيارة الخلفى، وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى 165 ألف جنيه من داخل السيارة من ساحة إنتظار بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة (صاحب شركة- مقيم بالإسماعيلية وله عنوان آخر بدائرة قسم شرطة التجمع الأول- سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "سرقة متنوعة").

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، حال إستقلاله السيارة، والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزته (مبلغ 90 ألف جنيه). بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة ، وإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وأضاف أنه وراء إرتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط (سيارتين- شاشتى عرض- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب").. إعترف بشرائهم من متحصلات حوادث السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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