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القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 480 كيلو لحوم فاسدة فى البساتين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:11 م
القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 480 كيلو لحوم فاسدة فى البساتين لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 480 كيلو لحوم فاسدة فى البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط إدارة مباحث التموين ، بضبط"السيد.ع. ا" 40 سنة صاحب ثلاجة لحفظ المجمدات بمنطقة البساتين، وعثر على كميات كبيرة من المواد الغذائية  " لحوم مجمدة ، دهون " منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي  ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها وهى 280  كيلو لحوم مجمدة و200  كيلو دهون ، ((وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)).

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


مباحث القاهرة

لحوم فاسدة

البساتين

مجمدات لحوم

لحوم غير صالحة

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