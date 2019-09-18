الفيوم تنظم مهرجان للخيول والشعر الجمعة القادمة لدعم السياحة

الفيوم - رباب الجالى

قال عقيد محسن صدقى قاسم الرمحى منسق عام مهرجان رماح الخير بالفيوم، إن المهرجان سينطلق فى 20 من الشهر الجارى، حيث يتضمن سباقا للخيل ومهارات الفروسية وإلقاء الشعر.

وتابع "صدقى"، أن المهرجان سيستضيف قبيلة الرماح فى بادية الفيوم، بناحية قصر الباسل .

وأضاف منسق عام المهرجان، أن المهرجان هو بمثابة مبادرة تهدف لدعم السياحة فى مصر، مشيرا إلى أن مهارات الفروسية والخيل هى أحد الأنشطة الرئيسية التى تتميز بها قبائل الفيوم والتى من المهم استغلالها وتوظيفها كعنصر لجذب السياحة إلى المنطقة.