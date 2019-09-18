سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:48 ص
العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى نبيل بفون رئيس العليا لانتخابات تونس
كتبت - هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إن آخر موعد لتقديم الطعون في النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابية الرئاسية هو غدا الخميس 19 سبتمبر.
 
وأشار نبيل بفون رئيس الهيئة العليا للانتخابات بتونس، فى بيان له على صفحة  الهيئة الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى، أن فتح باب الطعون بدأ اليوم، ويستمر لمساء غد، وبعدها يتم تحديد موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسة التونسية.
 
وكانت الهيئة قد أعلنت أمس،  تأهل كل من رجل القانون الدستورى قيس سعيد، ورجل الأعمال نبيل القروى المحبوس على ذمة قضايا مالية، إلى جولة الإعادة من الانتخابات، بعد حصول الأول على 18.4% من أصوات الناخبين، مقابل 15.6% حصدها القروى.
 
ونبيل القروى هو إعلامى متخصص فى صناعة الإعلانات بشركاته المعروفة في هذا المجال، ومدير التلفزيون الخاص "نسمة" الذي عرف من خلاله كيف يصنع لنفسه تاريخ فى العمل العام، فيما يعد قيس سعيد، الحاصل على النسبة الأعلى من أصوات الناخبين فى الجولة الأولى من رموز القانون الدستورى فى تونس، وهو من مواليد عام  1958 بتونس العاصمة وسبق له المساهمة في إعداد مشروع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية، إلى جانب تدريسه في عدد من الجامعات التونسية.

انتخابات تونس

نتيجة انتخابات تونس

الهيئة العليا لانتخابات تونس

نبيل القروى

قيس سعيد

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الهيئة العليا لانتخابات تونس: الشباب الأعلى مشاركة.. وفوز "القروى" يخلى سبيله

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:37 ص

مقالات صحف الخليج: جبريل العبيدى يسلط الضوء على مفاجأة انتخابات تونس.. منار الشوربجى تتساءل: ماذا بعد جون بولتون؟.. عاطف الغمرى يناقش الانقسام الأمريكى تجاه الصين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:00 ص

"النهضة الإخوانية فنكوش حتى فى تونس" 3 أسباب لخسارة انتخابات الرئاسة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:42 ص

نتيجة انتخابات تونس.. نبيل القروى يهزم حلفاء الأمس من خلف أسوار السجن.. رجل الأعمال التونسى يخوض جولة الإعادة أمام قيس سعيد.. والعمل الخيرى كلمة السر.. والفقراء كتلة تصويتية قادته للمرتبة الثانية رغم سجنه

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:30 م

"انتخابات تونس" تكشف مصير المرشح المسجون نبيل القروى حال فوزه بالرئاسة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:39 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

الهيئة العليا لانتخابات تونس: الشباب الأعلى مشاركة.. وفوز "القروى" يخلى سبيله

الهيئة العليا لانتخابات تونس: الشباب الأعلى مشاركة.. وفوز "القروى" يخلى سبيله

أوعى تعمل حساب على السوشيال باسم مزور.. العقوبة تصل للسجن 15 سنة والغرامة 300ألف جنيه لمن ينشئ حسابا إليكترونيا وهميا.. قانونى يوضح شروط الركن المادى والمعنوى لاكتمال الجريمة.. الأمر يتحول لجناية فى هذه الحالات

أوعى تعمل حساب على السوشيال باسم مزور.. العقوبة تصل للسجن 15 سنة والغرامة 300ألف جنيه لمن ينشئ حسابا إليكترونيا وهميا.. قانونى يوضح شروط الركن المادى والمعنوى لاكتمال الجريمة.. الأمر يتحول لجناية فى هذه الحالات

تأجيل ديربى الهلال السعودي والنصر بسبب دوري أبطال آسيا

تأجيل ديربى الهلال السعودي والنصر بسبب دوري أبطال آسيا

عاصى الحلانى: حالتى الصحية تتحسن وأحيى حفلين فى مصر قريباً

عاصى الحلانى: حالتى الصحية تتحسن وأحيى حفلين فى مصر قريباً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة