سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

العدل تعد الجزء الأخير من الحركة القضائية لأعضاء القطاعات المختلفة بالوزارة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 07:04 م
العدل تعد الجزء الأخير من الحركة القضائية لأعضاء القطاعات المختلفة بالوزارة وزاره العدل-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مصادر رفيعة المستوى، إن الجهات المعنية بوزارة العدل، انتهت من إعداد الحركة القضائية بالنسبة لندب وتجديد ندب أعضاء الهيئات القضائية العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، ومساعدى الوزير تمهيدا لرفعها لوزير العدل وعرضها على مجلس القضاء الأعلى.

وأوضحت المصادر، أن هذا الجزء يعد هو الأخير من الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2019/ 2020، والتى تضمنت حركة التغييرات على جميع قطاعات وزارة العدل، بندب أعضاء جدد، والتجديد لأعضاء سابقين، وإلغاء ندب بعضهم.

وذكرت المصادر، أن الحركة الأخيرة ستتضمن زيادة عدد القضاة المنتدبين من مختلف الهيئات القضائية فى كل قطاع من قطاعات الوزارة، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة، وتولى الشباب مناصب قيادية، لافتة إلى أنه فور موافقة الوزير عليها سيتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها.

وكان مجلس القضاء الأعلى، اعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2019 – 2020، وتضمنت الحركة ترقيات 1010 قضاة، منهم 322 مستشارا إلى درجة رئيس استئناف، و338 مستشارا إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار، إضافة إلى التنقلات بين محاكم الاستئناف.

كما سبق وأن اعتمد المجلس، الجزء الثانى من الحركة، وتتضمن ترقية 500 رئيس من الفئة (ب) إلى رئيس من الفئة (أ)، و500 قاض إلى درجة رئيس من الفئة (ب)، كما تم نظر حركة التنقلات بين المحاكم الابتدائية، وقال المجلس خلال بيانه، أنه تم مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية خلال الحركة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.

بينما مازال المجلس يراجع الجزء الثالث من الحركة القضائية، والذى يخص النيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، ويعد الجزء الأصغر فى الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.


الحركة القضائية

وزارة العدل

قطاعات وزارة العدل

ندب القضاة

تجديد ندب القضاة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد

نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة