سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تكشف النقاب عن المكونات الرئيسية لقطار ماجليف بسرعة 600 كم/ساعة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:36 م
الصين تكشف النقاب عن المكونات الرئيسية لقطار ماجليف بسرعة 600 كم/ساعة قطارات الصين ارشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 كشفت شركة سي آر آر سي تشوتشو المحدودة للقطارات عن المكونات الرئيسية لقطارها المغناطيسي الذي تصل سرعته التصميمية إلى 600 كيلومتر في الساعة يوم الثلاثاء في مقاطعة هونان وسط الصين ، حسبما نشرت وكالة شينخوا الصينية .
 
وتم الكشف عن المكونات الرئيسية لنظام الطاقة في القطار، بما فيها محرك خطي طويل ثابت ومحولان، في مدينة تشوتشو.
 
وقال المسؤول في الشركة خه يون فنغ، إنه يختلف عن المحركات الكهربائية التقليدية، حيث يتميز المحرك الخطي الطويل الثابت بهيكل بسيط وقدرة تسلق قوية وانخفاض مستوى الضجيج، فضلا عن انخفاض استهلاك الطاقة والبدء والتوقف السريعين.
 
ويلعب المحرك دور "قلب" القطار عالي السرعة، بينما يوفر المحولان طاقة تيار مستمر وثابت للمحرك الخطي، أي ما يعادل "نظام إمداد الدم".
 
ويمكن لقطار ماجليف عالي السرعة أن يملأ فجوة الخدمة الحالية بين خدمات السكك الحديدية عالية السرعة والطيران، وله أهمية تكنولوجية واقتصادية كبيرة لتحسين شبكة نقل الركاب عالية السرعة في الصين، حيث تعمل القطارات عالية السرعة في البلاد حاليا بسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة.
 
وخرج أول نموذج للقطار المغناطيسي الذي تصل سرعته إلى 600 كيلومتر في الساعة من خط الإنتاج في مدينة تشينغداو بشرقي الصين في مايو الماضي.
 
وتتميز قطارات ماجليف عالية السرعة بخصائص السرعة العالية والسلامة والموثوقية والضوضاء المنخفضة والاهتزاز المنخفض، إلى جانب السعة الكبيرة للركاب ودقة الأداء وتكلفة الصيانة المنخفضة، فيما يمكن استخدامها لربط المدن الكبرى أو التجمعات الحضرية لتعزيز التكامل الإقليمي.

قطارات الصين

مقاطعة هونان

القطارات عالية السرعة

طاقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على موعد عرض الموسم الخامس لـThe Flash بعد تغيير موعده

تعرف على موعد عرض الموسم الخامس لـThe Flash بعد تغيير موعده

صور.. المرور تضع خطة محكمة لمنع زحام الطرق استعدادا للعام الدراسى الجديد

صور.. المرور تضع خطة محكمة لمنع زحام الطرق استعدادا للعام الدراسى الجديد

نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد

نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة