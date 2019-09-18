الصين تكشف النقاب عن المكونات الرئيسية لقطار ماجليف بسرعة 600 كم/ساعة

وكالات

كشفت شركة سي آر آر سي تشوتشو المحدودة للقطارات عن المكونات الرئيسية لقطارها المغناطيسي الذي تصل سرعته التصميمية إلى 600 كيلومتر في الساعة يوم الثلاثاء في مقاطعة هونان وسط الصين ، حسبما نشرت وكالة شينخوا الصينية .

وتم الكشف عن المكونات الرئيسية لنظام الطاقة في القطار، بما فيها محرك خطي طويل ثابت ومحولان، في مدينة تشوتشو.

وقال المسؤول في الشركة خه يون فنغ، إنه يختلف عن المحركات الكهربائية التقليدية، حيث يتميز المحرك الخطي الطويل الثابت بهيكل بسيط وقدرة تسلق قوية وانخفاض مستوى الضجيج، فضلا عن انخفاض استهلاك الطاقة والبدء والتوقف السريعين.

ويلعب المحرك دور "قلب" القطار عالي السرعة، بينما يوفر المحولان طاقة تيار مستمر وثابت للمحرك الخطي، أي ما يعادل "نظام إمداد الدم".

ويمكن لقطار ماجليف عالي السرعة أن يملأ فجوة الخدمة الحالية بين خدمات السكك الحديدية عالية السرعة والطيران، وله أهمية تكنولوجية واقتصادية كبيرة لتحسين شبكة نقل الركاب عالية السرعة في الصين، حيث تعمل القطارات عالية السرعة في البلاد حاليا بسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة.

وخرج أول نموذج للقطار المغناطيسي الذي تصل سرعته إلى 600 كيلومتر في الساعة من خط الإنتاج في مدينة تشينغداو بشرقي الصين في مايو الماضي.

وتتميز قطارات ماجليف عالية السرعة بخصائص السرعة العالية والسلامة والموثوقية والضوضاء المنخفضة والاهتزاز المنخفض، إلى جانب السعة الكبيرة للركاب ودقة الأداء وتكلفة الصيانة المنخفضة، فيما يمكن استخدامها لربط المدن الكبرى أو التجمعات الحضرية لتعزيز التكامل الإقليمي.