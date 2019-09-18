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الصين تدعو أمريكا للتعامل بشكل مناسب مع القضايا المتعلقة بتايوان

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:28 م
الصين تدعو أمريكا للتعامل بشكل مناسب مع القضايا المتعلقة بتايوان مايك بنس
بكين (أ ش أ)

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حثت الصين اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية على التعامل بشكل مناسب مع القضايا المتعلقة بتايوان؛ لتجنب إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة، تعليقا على تقارير بإلغاء نائب الرئيس الأمريكى "مايك بنس" اجتماعا مع رئيس وزراء جزر سليمان بعد قرار الأخيرة قطع العلاقات الدبوماسية مع سلطات تايوان.

ودعا شوانغ الولايات المتحدة إلى احترام حق الدول الأخرى في تقرير شؤونها الداخلية والخارجية، والالتزام بمبدأ "صين واحدة" والبيانات المشتركة الصينية الأمريكية الثلاثة، وتوخي الحذر في التعامل مع قضية تايوان لتجنب أي ضرر بالعلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وقال شوانغ "إنه استنادا إلى مبدأ صين واحدة، أقامت الصين علاقات دبلوماسية رسمية مع 178 دولة في جميع أنحاء العالم، وأن الصين تقدر بشدة اعتراف جزر سليمان بمبدأ "صين واحدة" وقطع علاقاتها مع سلطات تايوان.

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة أقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع الصين عام 1979 على أساس مبدأ "صين واحدة"، معتبرا أن واشنطن ليست في وضع يسمح لها بالإدلاء بتعليقات على القرار المهم الذي اتخذته جزر سليمان بنفسها كدولة مستقلة ذات سيادة لإقامة علاقة دبلوماسية مع الصين.

وتابع شوانغ أنه "إذا كانت الولايات المتحدة تهتم بجزر سليمان، فعليها اتخاذ إجراءات عملية يمكن أن تساعد على تحسين الاقتصاد وسبل معيشة الناس هناك، وليس ممارسة التهديد بفرض عقوبات والتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية لها".

وشدد شوانغ على أنه لا توجد سوى صين واحدة في العالم، وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وهذا اتجاه وتوافق عالمي.

 


الصين

امريكا

تايوان

جزر سليمان

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