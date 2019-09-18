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الصحة: ضبط 1128 طن و 533 كجم أغذية فاسدة بالبحيرة والجيزة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:55 ص
الصحة: ضبط 1128 طن و 533 كجم أغذية فاسدة بالبحيرة والجيزة وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط  1128 طناً و 533 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، خلال حملة مكبرة شنها قطاع الطب الوقائى ممثل فى الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على عدد من المنشآت الغذائية بـمحافظتى البحيرة والجيزة، خلال الفترة من 16 إلى 16 سبتمبر الجارى.
 
وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن هذه الحملات تأتى ضمن إحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وحصول العاملين بتلك المنشآت على الشهادات الصحية الواجب توافرها، مؤكداً عدم تهاون الوزارة فى الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
 
من جانبه أشار الدكتور علاء عيد، مستشار الوزيرة للشئون الوقائية المتوطنة، إلى أنه تم ضبط   1128طناً و533 كجم  أغذية مجهولة المصدر ومتغيرة فى خواصها الطبيعية للشك فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من خلال الفحص الظاهرى لها، لافتا إلى أن الأغذية التى تم ضبتها عبارة عن " صلصة، ملح طعام، فول مدمس، خرشوف مملح، مكسبات طعم، زيتون أسود، وغيرها"، حيث تم سحب 24 عينة متنوعة وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها للتأكد من صلاحيتها.
 
وذكر أن الحملات قامت بالمرور على منشأتين غذائيتين بـمحافظتى البحيرة والجيزة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، مشيراً إلى أنه تم التوصية بإيقاف تشغيل "مخزن" أغذية لمخالفته للاشتراطات الصحية.
 
من جانبها أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى أنه تم تحرير 40 محضر جنح صحية للمخالفات التى تم رصدها طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية فى هذا الشأن وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت الغذائية المخالفة، مشيرة إلى تكثيف تلك الحملات على كافة المنشآت الغذائية سواء بالمصانع، أو سلاسل السوبر ماركت، وأيضاً المطاعم والكافتيريات، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

 


الصحة

الاغذية

اغذية فاسدة

المحافظات

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