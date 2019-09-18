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الصحة تحذر: الصبغات المستخدمة عند الفحص الطبى بالأشعة قد تؤدى للفشل الكلوى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:04 ص
الصحة تحذر: الصبغات المستخدمة عند الفحص الطبى بالأشعة قد تؤدى للفشل الكلوى وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، ممثلة فى مركز المعلومات الدوائية أن الصبغات التى تستخدم عند الفحص الطبى بالأشعة قد تؤدى إلى الإصابة بالفشل الكلوى، إذا كان المريض يتناول بعض الأدوية التى لها تأثير على وظائف الكلى.

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وتابعت إدارة الصيدلة ، أن استخدام تلك الصبغات عن طريق الحقن الوريدى قد يؤدى إلى الإصابة بالفشل الكلوى إذا تناول بعض الأدوية التى لها تأثير على وظائف الكلى.

وقالت إدارة الصيدلة من أمثلة التدخلات الدوائية مع تلك الصبغات بعض أدوية مرض السكر مثل سيدوفاج وبعض أدوية العلاج الكيماوى لمرضى السرطان وبعض المسكنات مثل الدكلوفينات.

وأشار مركز المعلومات الدوائية أنه يجب الحذر الشديد من مخاطر تناول الأدوية  لكونها لها أضرار بالغة على الصحة العامة.


الصحة

الفشل الكلوى

الصيدلة

المعلومات الدوائية

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