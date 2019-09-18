الشركة الوطنية العمانية تشارك فى مشروع بتريديك لغاز البترول المسال بالهند

(رويترز)

تشارك شركة الغاز الوطنية العمانية، فى مشروع بتريديك لغاز البترول المسال فى الهند.

و قالت الشركة فى بيان لها، إن المشروع يهدف لإقامة منشأة لاستيراد غاز البترول المسال المبرد وتخزينه فى جنوب شرق الهند.

ولم يذكر بيان الشركة العمانية، لم يذكر تكلفة المشروع.