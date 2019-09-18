الرئيسية اقتصاد وبورصة الشركة الوطنية العمانية تشارك فى مشروع بتريديك لغاز البترول المسال بالهند الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:47 م شركة غاز - صورة أرشيفية (رويترز) مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تشارك شركة الغاز الوطنية العمانية، فى مشروع بتريديك لغاز البترول المسال فى الهند. و قالت الشركة فى بيان لها، إن المشروع يهدف لإقامة منشأة لاستيراد غاز البترول المسال المبرد وتخزينه فى جنوب شرق الهند. ولم يذكر بيان الشركة العمانية، لم يذكر تكلفة المشروع. الشركه الوطنيه العمانيه الهند عمان الغاز المسال مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة تسوية مديونيات بـ6 مليارات جنيه لمصانع السيراميك مع شركة الغازات وجدولتها الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:56 م شكوى من قيام عمال شركة الغاز بالحفر عشوائيا وتوصيل المواسير من الواجهات الثلاثاء، 16 أبريل 2019 05:00 ص غازتك: 2018 أعلى معدل تحويل بين شركات الغاز الطبيعى للسيارات فى مصر بـ11 ألف سيارة الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:51 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا" الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام "العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر" شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى المزيد من Trending Plus
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