الشرطة البوسنية تتمكن من ضبط 34 مهاجرا قرب الحدود مع صربيا

أ ش أ

أعلنت الشرطة فى البوسنة، اليوم الأربعاء، العثور على 34 مهاجرا داخل شاحنة ، قرب الحدود مع صربيا.

وذكرت شبكة إيه بى سى" الإخبارية الأمريكية - التى بثت النبأ - أن الشرطة البوسنية أصدرت بيانا أشارت فيه إلى إلقاء القبض على مواطن بوسنى للاشتباه فى قيامه بتهريب المهاجرين بشرق البلاد، وأن المهاجرين لم يحملوا مستندات هوية ، إلا أنهم قالوا إنهم يحملون الجنسيات السورية والفلسطينية.

يشار إلى أن آلاف المهاجرين تتقطع بهم السبل فى البوسنة ، لدى محاولاتهم العبور نحو دول غرب أوروبا، وعادة ما يدخل المهاجرون البوسنة من صربيا أو الجبل الأسود بهدف استكمال رحلتهم نحو كرواتيا.