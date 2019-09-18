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الشرطة الأمريكية تختبر جهاز "الرجل العنكبوت" كبديل لمسدسات الصاعقة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 07:38 ص
الشرطة الأمريكية تختبر جهاز "الرجل العنكبوت" كبديل لمسدسات الصاعقة الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
رويترز

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تقوم إدارات الشرطة فى أنحاء الولايات المتحدة بتجربة جهاز يطلق رباطا يشبه "الرجل العنكبوت" على المشتبه بهم لشل حركتهم، وذلك بعد وفاة 49 شخصا العام الماضى نتيجة استخدام المسدسات الصاعقة ضدهم.

ويطلق الجهاز، المسمى "بولاراب"، رباطا طوله 2.4 متر مثبت بطرفه كرة ليلتف حول ساقى المشتبه به ومن ثم منعه من الهرب. ويعمل الجهاز على مسافة تتراوح بين 3 أمتار إلى 7.6 متر.

وقال توم سميث رئيس شركة (راب إندستريز) مصنعة الجهاز "سواء أكانت الوسيلة مسدسا صاعقا أو رذاذ الفلفل أو الهراوة ..فإن ثمة فجوة أوجدتها المحاكم بطلب استخدام مستوى أعلى من القوة فى الوقت المناسب".

وأضاف "يسد هذا الجهاز بصورة كاملة تلك الفجوة، إذ يمنح الضباط خيارا أخر لاستخدامه قبل استخدام مستوى عال من القوة لإنهاء أى محادثة بشكل آمن جدا جدا".

وقال سميث إن جهاز "بولاراب" أكبر بقليل من الهاتف المحمول وهو مصمم كى يتم وضعه بسهولة فى حزام ضباط الشرطة وتصل سرعة الرباط الذى يطلقه الجهاز إلى حولى 200 متر فى الثانية "ولذلك لن ترونه".

وأوضح سميث إنه شرح فكرة عمل الجهاز لعشرات من إدارات الشرطة في الولايات المتحدة وأيضا في أستراليا ونيوزيلندا.

 


الشرطة الأمريكية

مسدسات

جهاز الصاعقة

الولايات المتحدة

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