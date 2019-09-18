الشرطة الأفغانية تعلن مقتل جميع منفذى هجوم إقليم ننجرهار

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أعلنت شرطة إقليم "ننجرهار" الأفغانى، اليوم الأربعاء، مقتل جميع منفذى الهجوم الذى استهدف مركزا لتوزيع بطاقات الهوية الإلكترونية بعاصمة الإقليم "جلال أباد" وعددهم أربعة أشخاص.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية نقلا عن المتحدث باسم شرطة الإقليم مبارز عطال أن الهجوم انتهى بمقتل الإرهابيين وأن 15 آخرين أصيبوا جراء الاشتباكات مع قوات الأمن ولم ترد تقارير بشأن وقوع قتلى فى صفوف قوات الأمن أو المدنيين حتى الآن.

وبدأ الهجوم فى الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلى بتفجير انتحارى قرب المركز وأسفر عن إصابة عشرة أشخاص وأعقبته اشتباكات مسلحة مع الأمن، فيما لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.