الشارقة تعزز قاعدة شراكاتها الاستثماريّة فى مجتمع الأعمال الأمريكى

وكالات

نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" ملتقيين للأعمال في مدينة بيتسبرج بولاية بنسيلفانيا الأمريكية ومدينة درهام بولاية كارولاينا الشمالية تم خلالهما عرض فرص الشراكات الاستثمارية والسياسات التي يتبعها مكتب "استثمر في الشارقة" بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة لتسهيل سير الأعمال ومعاملات رجال الأعمال والمستثمرين.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد اقتصادي من إمارة الشارقة إلى الولايات المتحدة الأمريكية نُظمت بالتعاون مع مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي.

واستهدفت الزيارة تعزيز قاعدة شركاء الإمارة الاستراتيجيين من مجتمع الأعمال الأمريكي حيث تحتضن الشارقة 558 شركة أمريكية تمارس أعمالها على أرض الإمارة وضمن الأسواق المحلية العالمية وتتركز أعمالها في قطاعات حيوية هامة كالصحة والتعليم والخدمات والتصنيع.