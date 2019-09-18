السيسى يؤكد تقديم كل سبل الدعم للأشقاء بالسودان وتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، رئيس وزراء جمهورية السودان عبدالله حمدوك.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أكد على دعم مصر لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السودانى الشقيق.

وأشار الرئيس إلى تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء فى السودان وسرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائى وخط السكك الحديدية.

وشدد الرئيس السيسى على دعم التعاون الثنائى فى إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

ومن جانبه، أعرب "حمدوك" عن التقدير للدعم المصرى المخلص، ثنائياً وإقليمياً ودولياً، معرباً عن تطلعه للاستفادة خلال المرحلة الحالية من الخبرات المصرية في مجال المشروعات التنموية والإصلاح الاقتصادى.