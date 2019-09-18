السفير السعودى بالكويت: قادرون على حماية أراضينا والدفاع عن الأمة الاسلامية

الكويت (أ ش أ)

أكد سفير السعودية لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد، أن المملكة قادرة على حماية أراضيها والدفاع عن الأمة الإسلامية، مشيرا الى أن التضامن الذى وجدته السعودية من مختلف دول العالم بعد الهجمات الإرهابية التى طالت منشآتى نفط تابعتين لشركة (ارامكو) فى خريص وابقيق، كان ملحوظا.

وقال السفير السعودى – فى تصريحات صحفية – :"إن هذا التضامن العالمى مع المملكة ضد الإرهاب، جاء للمكانة التى تحظى بها السعودية دوليا؛ حيث إنها فرضت احترامها على العالم، وهذه رسالة لكل من يدعم الإرهاب ويروج له اعلاميا أو فعليا"، لافتا الى أن جميع الدول بلا استثناء، تعانى من الإرهاب وتحاربه الآن.

وحول مستجدات المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، وموعد استئناف إنتاج النفط فيها بعد التصريحات الإيجابية لوزير الطاقة السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان الأسبوع الماضى، أعرب السفير السعودى لدى الكويت، عن تفاؤله بأجواء المباحثات التى تتم من خلال اللجان الفنية المعنية للبلدين، مشيرا الى التقدم الذى تحرزه هذه الاجتماعات التى تختص أيضا بتحديد موعد استئناف الإنتاج.