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السفير البريطانى بمصر يزور جامعة مصر فى إطار التعاون مع كليات التجارة بلندن

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:31 ص
السفير البريطانى بمصر يزور جامعة مصر فى إطار التعاون مع كليات التجارة بلندن د. خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
تقرير خاص

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ـ دعم علاقات التعاون الثقافى والعلمى بين جامعة مصر وكليات التجارة بلندن

ـ أمين مجلس أمناء جامعة مصر: نعمل على تخريج جيل جديد من الشباب يستطيع تمثيل مصر فى الخارج

تحت رعاية د. خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وإسلام الطوخى نائب رئيس مجلس الأمناء، تعلن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن زيارة متوقعة للسفير البريطانى لدى مصر، السير جيفرى آدامز واللورد تيملسون وتيم اندرادى رئيس مجلس أمناء ومالك كليات التجارة بلندن، وذلك فى إطار اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكليات التجارة بلندن سكول London school of commerce ، إيماء لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين لإنشاء أفرع دولية للجامعات البريطانية فى مصر، وانطلاقا من الخبرة الدولية التى تتمتع بها بريطانيا فى نقل خدماتها التعليمية فى العالم.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس الأمناء، على حرص الجامعة على دعم علاقات التعاون الثقافى والعلمى مـع بريطانيا، وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات التعليمية والبحثية المصـرية والإنجليزية.

وأضافت الكاشف، أنه مازال هناك مشاريع واتفاقيات ستعلن عنها الجامعة الفترة المقبلة، موضحة: "أن مجلس إدارة الجامعة يعمل على توفير كل الدعم العلمى للطلاب حتى يستطيع تخريج جيل جديد من الشباب يستطيع تمثيل مصر فى الخارج، وأن يكون قادرًا على المنافسة فى المسابقات التعليمية".

وتنص الاتفاقية على أن تقوم كلية London school of commerce بتقديم الدعم اللازم لتصميم وتنفيذ وتقديم كل ما هو جديد فى مجال دراسة الطب و التجارة والاقتصاد، من خلال تقديم الاستشارات الأكاديمية وخدمات تطوير المناهج، ونظم التقييم وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومراقبة جودة العملية التعليمية وتبادل الأساتذة والطلاب وذلك دعما لرؤية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.


جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

السفير البريطانى بمصر

كليات التجارة بلندن

الدكتور خالد الطوخى

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