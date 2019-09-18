السبت.. مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى بجامعة عين شمس

كتب : أسامة عبد الحميد

ينظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس السبت المقبل، مهرجان إستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعى الجديد 2019- 2020، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، ورئاسة وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يقام المهرجان بالحرم الرئيسى أمام قصر الزعفران احتفالاً ببدء العام الجامعى الجديد، ويستمر الفترة من 21 من سبتمبر وحتى 8 من أكتوبر تحت شعار " قادرين نعملها "، انطلاقاً من التطوير والإنجاز الذى شهده قطاع التعليم والطلاب خلال الفترة الماضية، خاصة قطاع المدن الجامعية "طلبة وطالبات"، من تطوير وتجديد لغرف الإقامة وقاعات الاستذكار والملاعب والمطعم ونظم التغذية، وكذلك توفير خدمات طبية متميزة.

ويتضمن حفل الإفتتاح العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والفنية، من بينها طابور عرض جوالة الجامعة بمصاحبة الموسيقى النحاسية، و ماراثون دراجات و حفل غنائى لكورال الجامعة وعدد من المسابقات الرياضية فى مختلف الالعاب، مثل" تنس الطاولة ، كرة السرعة ، مصارعة الذراعين ، العدو وشد الحبل".

كما يقام على مدار الثلاثة أيام الأولى للمهرجان، معارض لأنشطة إتحاد طلاب الجامعة يتضمن معرض للتعريف بأسرة من أجل مصر المركزية، وأنشطة الاتحاد ونماذج المحاكاة ومعرض لصندوق مكافحة الإدمان، ومعرض فنون تشكيلية و صناعات يدوية و بعض إختراعات الطلاب، كما يشهد المهرجان عددا من العروض المسرحية المميزة لطلاب الجامعة وعددا من الندوات التثقيفية.