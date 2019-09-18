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الزراعة: حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بالمحافظات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:05 م
الزراعة: حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بالمحافظات وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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كلفت  وزارة الزراعة  واستصلاح الأراضى، مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، بشن حملة مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة.

حيث قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة فى 4 محافظات وهى (كفر الشيخ، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 39 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات فى المحافظات وتم رصد 29 مراكز مخالفة ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

من جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية،أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها فى الحقل سنويًا بناء على نتائج المتابعة والرقابة، خاصة فى المحافظات التى تشتهر بالإنتاج الحيوانى.

 


مراكز بيع وتداول الأدوية

اللقاحات البيطرية

الخدمات البيطرية

المستحصرات البيطرية

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