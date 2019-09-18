الزراعة: بدء المرحلة الأولى لزراعات البنجر بمشروع غرب المنيا

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، موسم زراعة المرحلة الأولى من المحصول الشتوى لبنجر السكر، بإجمالى مساحات تبلغ 3500 فدان بمشروع غرب غرب المنيا، بعد الانتهاء من تجهيز الأرض وتوفير تقاوى البنجر.

فيما تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تجهيز الأرض حاليا وتوفير تقاوى القمح لبدء الزراعات الشتوية، حيث أكدت وزارة الزراعة أن المساحات المستهدفة زراعتها من محصول القمح فى مشروع غرب غرب المنيا 1000 فدان، قابلة للزيادة، بالإضافة الى التوسع فى زراعات البنجر بعد نجاح تسويق المحصول الموسم الماضى.

كان الدكتور أيمن عبد العال، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، ومدير مشروع غرب غرب المنيا، أكد لـ"اليوم السابع"، الانتهاء من تجهيز الأرض بالمشروع لبدء الزراعات الشتوية، متابعا أنه من المستهدف زراعة 3500 فدان من محصول البنجر كمرحلة أولية قابلة للزيادة، كما يتم تجهيز الأرض وتجهيز تقاوى القمح، لمساحات مستهدفة تبلغ1000 فدان قمح الموسم الزراعى الشتوى بالمشروع.