سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:58 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس القبرصى: تركيا تقوض جهود إحياء السلام

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:10 ص
الرئيس القبرصى: تركيا تقوض جهود إحياء السلام الرئيس القبرصى، نيكوس اناستاسيادس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس القبرصى، نيكوس اناستاسيادس، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تقوض جهود إحياء محادثات السلام التى تهدف لحل الانقسام العرقى المستمر منذ عقود فى بلاده.

وأوضح الرئيس القبرصى - فى تصريحات له أوردتها شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - أن "هاجس تركيا لنشر جنود والتدخل العسكرى ومد السيطرة على جميع مناطق قبرص تحت أى اتفاق سلام أمر يزعج القبارصة اليونانيين ويقلل من احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام".

وانتقد اناستاسيادس رغبة أنقرة في منح القبارصة الأتراك التكافؤ في عملية صنع القرار داخل حكومة فيدرالية قائلاً إن ذلك "سيُمكِّن مجتمع الأقلية من تحديد السياسة واتخاذ القرارات"، معبراً عن عدم رضائه عن محاولة أنقرة "فرض" إرادتها بالتدخل في شؤونهم الداخلية.

وكان الرئيس القبرصي قد أدان مؤخراً الاستفزازات التركية في فاماجوستا التي تحتلها تركيا وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص. وقال أناستاسيادس إن تلك الاستفزازات لن تبقى دون إجابة، مؤكدا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لحماية المدينة.

وأضاف الرئيس القبرصي أن الهدف خلال الأيام القليلة المقبلة هو عدم ترك استفزازات تركيا بلا إجابة.

يشار إلى أنه تم تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة وتجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي جمهورية قبرص وسيادتها حيث فشلت جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة حتى الآن في تحقيق نتائج. كانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد انتهت في صيف عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري دون التوصل إلى حل.


قبرص

اليونان

تركيا

القبارصه الاتراك

مفاوضات سلام

رئيس قبرص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:11 م

شاهد.. لحظة انفجار مستودع للذخيرة فى منطقى عسكرية بقبرص

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 10:04 ص

سلسلة انفجارات تهز مستودع ذخيرة بشمال قبرص والسلطات تغلق المنطقة

الخميس، 12 سبتمبر 2019 02:30 م

انفجار مدوى فى مستودع للجيش التركى بقبرص الشمالية

الخميس، 12 سبتمبر 2019 08:59 ص

الرئيس القبرصى ووزير الخارجية السعودى يستعرضان المستجدات على الساحة الدولية

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 08:01 م

وزير الخارجية السعودى يزور قبرص غدا لبحث الأوضاع فى المنطقة

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 06:42 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ليفربول يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 25 عاما بدورى أبطال أوروبا

ليفربول يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 25 عاما بدورى أبطال أوروبا

"الحسابات الوهمية" سلاح الجماعة الإرهابية فى حربها القذرة ضد الدولة.. الإخوان تستخدم حسابات مُزيفة للترويج لهاشتاجات مسيئة لمصر والرئيس.. و"الكتائب الإلكترونية" كلمة السر فى خطة الشيطان

"الحسابات الوهمية" سلاح الجماعة الإرهابية فى حربها القذرة ضد الدولة.. الإخوان تستخدم حسابات مُزيفة للترويج لهاشتاجات مسيئة لمصر والرئيس.. و"الكتائب الإلكترونية" كلمة السر فى خطة الشيطان

1.9مليون طن زيادة فى إنتاج الأسماك بنهاية 2019.. وتصدير جمبرى وجندوفلى

1.9مليون طن زيادة فى إنتاج الأسماك بنهاية 2019.. وتصدير جمبرى وجندوفلى

وائل جمعة: بركات كان يستمد تركيزه في المعلب من "التهريج"

وائل جمعة: بركات كان يستمد تركيزه في المعلب من "التهريج"

فيديو.. "ذكرتى فى القرآن والنصر فيكي أنتى".. مسنة تلقى قصيدة فى حب مصر والسيسى

فيديو.. "ذكرتى فى القرآن والنصر فيكي أنتى".. مسنة تلقى قصيدة فى حب مصر والسيسى

السوبر فى حماية الشرطة.. دخول آمن لجماهير الأهلى والزمالك وخطوط سير مختلفة

السوبر فى حماية الشرطة.. دخول آمن لجماهير الأهلى والزمالك وخطوط سير مختلفة

فى 10 نقاط تعرف على إجراءات الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك

فى 10 نقاط تعرف على إجراءات الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

"ابن البلد" أحمد مكى يتوسط أطفالا فى صورة جديدة

"ابن البلد" أحمد مكى يتوسط أطفالا فى صورة جديدة

اليوم السابع: سقوط عصابة الهاشتاجات الإخوانية

اليوم السابع: سقوط عصابة الهاشتاجات الإخوانية

أول صورة لكريم نيدفيد قبل عقد قرانه بالتجمع الخامس

أول صورة لكريم نيدفيد قبل عقد قرانه بالتجمع الخامس

موجز 6.. تعليمات من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على الخدمات

موجز 6.. تعليمات من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على الخدمات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة