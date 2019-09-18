الحماية المدنية ببنى سويف تسيطر على حريق اندلع فى شقة سكنية فى سمسطا

بنى سويف هانى فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اشتغل، بشقة بأحد المنازل بقرية الشنطور ،التابعة لمركز سمسطا جنوب غربى المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف ،إخطارا من المقدم أحمد عاطف نائب مأمور مركز شرطة سمسطا ،يفيد باندلاع حريق داخل شقة بأحد المنازل بقرية الشنطور، التابعة لدائرة المركز والذى وجه بسرعة السيطرة على الحريق.

وعلى الفور ،انتقل المقدم أحمد عاطف نائب مأمور مركز شرطة سمسطا ،إلى محل الواقعة على رأس 4 سيارات إطفاء وسيارتين إسعاف ،وهرعت سيارات المطافى التابعة للحماية المدينة، بمديرية أمن بنى سويف ،إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق ومنع امتدادة إلى المساكن المجاورة.

كما انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف لنقل اى مصاب إلى المستشفى المركزى بمدينة سمسطا ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ،الذى اندلع بالشقة، والتى يمتلكها "مجدى.م.أ" 48 سنة، مدرس، ومقيم بقرية الشنطور حيث اتت النيران على كافة محتويات الشقة.

دلت التحريات الأولية لوحدة مباحث مركز شرطة سمسطا، بالاشتراك مع رجال الحماية المدينة ،أن ماس كهربائى تسبب فى اندلاع الحريق ولم يتهم صاحب العقار أحد بافتعال الواقعة .