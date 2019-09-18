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الحكومة التايلاندية تنفى تفشى مرض حمى الخنازير الإفريقية بالبلاد

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:19 م
الحكومة التايلاندية تنفى تفشى مرض حمى الخنازير الإفريقية بالبلاد خنازير - صورة أرشيفية
أ ش أ

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نفت الحكومة التايلاندية، اليوم الأربعاء، صحة الشائعات التى ترددت مؤخرًا حول تفشى مرض حمى الخنازير الإفريقية بالبلاد. 
 
ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، عن نائب وزير الزراعة برابات بوتاسوثون قوله إنه على الرغم من عدم التأكد من تفشى المرض إلا أنه تم إقامة نقاط تفتيش على الطرق لمنع نقل الخنازير من مناطق الخطر التى تقع معظمها على طول الحدود مع ميانمار.
 
وتحظر تايلاند واردات الخنازير من ميانمار، التى سجلت أول ظهور لمرض حمى الخنازير الإفريقية الشهر الماضي.. كما سجلت أيضا لاوس وكمبوديا حالات إصابات قليلة.
 
وكانت مواقع إخبارية تايلاندية، قد أفادت فى وقت سابق بأن السلطات أعدمت حوالى 200 خنزير فى مقاطعة "شيانج راي" الشمالية وتم إرسال عينات من الأنسجة لإجراء الاختبارات المعملية لها.
 
ونقلت هذه المواقع، عن رئيس مكتب تنمية الثروة الحيوانية فى "شيانج راي" نوبورن ماهاكانثا قوله إن عملية إعدام الخنازير كانت تدبيرًا وقائيًا بعد أن ظهرت بعض الأعراض مثل ضعف الشهية على عدد منها.
 
يشار إلى، أن حمى الخنازير الإفريقية تسببت فى نفوق قطعان عديدة من الخنازير فى الصين ودول آسيوية أخرى، قبل الوصول إلى كوريا الجنوبية، وهى غير ضارة للأشخاص، ويعد مرضًا معديًا للغاية ومميتًا للخنازير ولا يوجد له أى علاج معروف حتى الآن.
 

الحكومه التايلانديه

حمى الخنازير

تايلاند

الصين

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